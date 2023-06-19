BBC, tekne faciasıyla ilgili Yunan yetkililerin şüpheli ifadelerini tespit etti

Yayınlanma: 19.06.2023 - 02:42

Güncelleme: 19.06.2023 - 07:56

Reuters Alabora olan göçmen teknesinin batmadan önce kaydedilen fotoğraflarında kapasitesinin çok üstünde insan bulunduğu görülüyor

BBC, Yunanistan açıklarında Çarşamba günü gerçekleşen ve en az 78 kişinin hayatını kaybettiği tekne kazasıyla ilgili Yunan sahil güvenlik yetkililerinin açıklamalarına gölge düşüren kanıtlara ulaştı.

Yunan sahil güvenlik görevlileri teknenin İtalya’ya doğru ilerlediğini ve kurtarılmaya ihtiyacı olmadığını açıklamıştı.

Ancak BBC’nin bölgedeki diğer teknelerin hareketinden yaptığı analize göre çok kalabalık olan balıkçı teknesi batmadan önce en az yedi saat boyunca hareket etmedi.

Yunan yetkililer BBC’nin iddialarına henüz bir yanıt vermedi.

En az 500 kişinin kayıp olduğunu açıklayan Birleşmiş Milletler, Yunanistan’ın faciayı nasıl yönettiğine dair bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtiyor.

Yunanistan’ın tekne batmadan tam kapsamlı bir kurtarma operasyonuna çok daha önce başlaması gerektiği iddiaları konuşuluyor.

Gemilerin rotası ve deniz yollarındaki hareketliliğe dair veri toplayan şirketlerden biri olan MarineTraffic’in BBC’ye aktardığı bilgisayar animasyonunda üzerinde bir takip cihazı olmadığı için batan geminin verileri görülemiyor; ancak göçmenleri taşıyan teknenin battığı alandaki diğer gemilerin hareketleri gözlenebiliyor.

Buna göre göçmenleri taşıyan geminin bulunduğu yerde batmadan önce Lucky Sailor ve Faithful Warrior gemilerinin göçmen teknesini fark ederek ona göre hareket ettiği belirlendi.

AB’nin sınır koruma kurumu Frontex, yerel saat ile sabah 10:00 gibi tekneyi fark ederek Yunan yektililere haber vermişti.

Denizlerdeki göçmenlere yardım ulaştırmayı hedefleyen acil yardım hattı Alarm Phone ise yine yerel saat ile 14:17 gibi teknenin sorun yaşadığını aktaran bir telefon aldıklarını belirtiyor.

Lucky Sailor gemisinin ise 17:00’de keskin bir dönüşle kuzeye yön kırdığı görülüyor.

Geminin BBC’ye sağladığı verilerde, Yunan sahil güvenlik görevlilerinin Lucky Sailor’a göçmen teknesine yiyecek ve su yardımı verip veremeyeceklerini sorduğu yer alıyor.

17:35’te ise bir sahil güvenlik helikopterinin gemiyi fark ettiği belirlendi. Yetkililer bu saatlerde geminin hareket halinde olduğunu öne sürmüştü.

Faithful Warrior adlı geminin ise 20:00’da göçmen teknesine yiyecek verdiği belirlendi.

Bir Yunan hükümet yetkilisi daha sonra bir görevlinin gemiye çıkmaya çalıştığını ancak daha önce gemide kullanılan bir ipin geri çekildiğini ve gemidekilerin yardım istemediklerini öne sürmüştü.

Gece 01:00 gibi ise gemi yüzlerce beraber insan ile battı, takip animasyonunda çok sayıda teknenin yardıma geldiği görülebiliyor.

Mayan Queen adındaki bir lüks tekne 104 kişinin kurtulmasını sağladı.

Kurtulanlar Kalamata limanına taşındı.

Olayla ilgili Pakistan’da da 10 insan kaçakçılığı zanlısı gözaltına alındı.