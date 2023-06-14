Yunanistan'da göçmen teknesi battı: 17 ölü
Yunanistan açıklarında göçmen teknesinin batması sonucunda 17 kişi boğularak öldü. Yunan sahil güvenliği, 100 kişiyi kurtardığını açıkladı.
Yunanistan Sahil Güvenliği, ülkenin güneyindeki Pylos kasabası açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olduğunu açıkladı.
Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, alabora olan teknedeki kişilerin göçmen olduğu ve 17 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği belirtildi.
100 göçmenin kurtarıldığını açıklayan Yunanistan Sahil Güvenliği, teknedeki toplam göçmen sayısının henüz belirlenmediğini ifade etti.
Yunanistan yetkilileri, hayatta kalan göçmenlerin Kamata kasabasına götürüldüğünü söyledi.
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