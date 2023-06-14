Göçmen teknesi faciasında ölenlerin sayısı 78'e yükseldi

Yayınlanma: 14.06.2023 - 17:35

Güncelleme: 14.06.2023 - 17:37

Libya'dan yola çıkan göçmenlerin balıkçı teknesi ile Yunanistan'ın Mora yarım adası açıklarında alabora oldu. İtalya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin 104'ü kurtarılırken, 78'i boğularak yaşamını yitirdi.

AFP'de yer alan habere göre, Yunanistan Sahil Güvenliği, şu ana kadar ölü bulunan göçmen sayısının 78 yükseldiğini ancak ölü sayısının çok daha fazla olabileceğinden endişe edildiğini söyledi.

Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada "Günün erken saatlerinden itibaren, Pylos kasabası açıklarında kapsamlı bir kurtarma operasyonu yürütülüyor" denildi.

104 kişinin kurtarıldığını belirten Yunanistan Sahil Güvenliği, şiddetli rüzgar nedeniyle kurtarma operasyonunun zor şartlar altında gerçekleştiğini ifade etti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Twitter'da "Daha fazla can kaybı olmasından korkuyoruz. İlk raporlar gemide 400 kadar kişinin bulunduğunu gösteriyor" paylaşımında bulundu.