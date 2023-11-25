BBC'ye kurum içinden İsrail eleştirisi

Yayınlanma: 25.11.2023 - 09:50

Güncelleme: 25.11.2023 - 09:50

İngiliz yayın kuruluşu BBC'den bir grup muhabir, kanalın İsrail-Hamas çatışmasındaki duruşuna tepki gösterdi.

CNN Türk'ün aktardığına göre, Katar merkezli haber kanalı El Cezire’de yer alan habere göre, BBC'nin İngiltere merkezli 8 çalışanı, Al Jazeera'ya 2 bin 300 kelimelik bir mektup gönderdi.

Muhabirler mektupta, kurumlarını İsrail lehine tarafgir tutum sergilemekle suçladı. Mektupta, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin haberlerinde "gözü kara" tutum sergileyen BBC'nin, İsrail-Filistin meselesinde "sivillerin nasıl görüldüğü konusunda çifte standart" uyguladığı iddia edildi.

Mektupta, "BBC, İsrail'in iddialarına eleştirel şekilde yaklaşmayarak, hikayeyi doğru şekilde anlatmayı başaramadı ve bu nedenle kamuoyunun Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerini anlamasına yardımcı olamadı" ifadesi kullanıldı.

7 Ekim'den bu yana binlerce Filistinlinin öldürüldüğüne işaret edilen mektupta, "Bu sayı ne zaman editoryal duruşumuzu değiştirecek kadar yüksek olacak?" denildi.

BBC muhabirleri mektupta, kurumun "katliam" ve "vahşet" gibi terimleri "sadece Hamas için kullanıldığını ve Hamas'ı bölgedeki şiddetin tek kışkırtıcısı ve faili olarak gösterildiğini" belirtti.

BBC Sözcüsü, Al Jazeera'ya gönderdiği elektronik postada, söz konusu iddialara, "Çatışmayla ilgili haberlerimiz boyunca BBC, Gazze ve İsrail'de yaşayan siviller için yıkıcı insani maliyeti açıkça ortaya koymuştur" yanıtını verdi.

Sözcü, ayrıca BBC'nin savaşla ilgili yayınlarından örnekler ve Filistinlilerin çektiği acılara dair insan hikayelerini içeren bir liste gönderdi.