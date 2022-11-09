Bebek skandalının aynısı! Yüzlerce kişinin önünde cinsel ilişkiye girdiler

09 Kasım 2022 Çarşamba, 08:19

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 35 yaşındaki Kelly Cousins, spor salonunda tanıştığı bir adamla ve Liverpool şehir merkezinde buluştu.

Bir süre sonra sarhoş olan ikili kent meydanında yüzlerce kişinin önünde cinsel ilişkiye girdi ve bu durum pek çok kişi tarafından kayda alındı.

Görüntüler daha sonra, Instagram ve TikTok dahil pek çok platformda paylaşıldı.

Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson olayı kınadı.

"MÜVEKKİLİM MAĞDUR..."

Cousins ve partneri Joe Firby, "kamu ahlakını incitme" suçlaması ile Salı günü Liverpool Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Cousins'in avukatı Heather Toohey, müvekkilinin videolar viral hale geldiğinden beri sürekli tacize maruz kaldığını söyledi.

Davayla ilgili yorumların çoğunun "kadın düşmanlığı" içerdiğini de sözlerine ekledi.

Avukat Toohey ayrıca, müvekkilinin "derin pişmanlık" duyduğunu ve olay sırasında sarhoş olduğunu belirtti.

Cousins için sosyal medyada "Konser Meydanı kızı" ve ''Konser Meydanı sürtüğü" etiketleri ile çok sayıda ileti paylaşıldı.

MAHKEMEYE ÇAĞRI

Avukat Toohey, mahkemeyi, "alkol sorunları ve zihinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkabilmesi için Cousins'a yardım ve destek sağlamaya" çağırdı.

Yargıçlar, Cousins'a özgürlüğünün henüz karara bağlanmadığını, ancak akıl sağlığı sorunları ve pişmanlık ifadeleri nedeniyle cezasının ertelendiğini açıkladı.

12 ay süreyle ertelenmiş 10 hafta hapis cezası alan Cousins, 40 saat ücretsiz çalışma ve Denetimli Serbestlik hükümlerine bağlandı.

Partneri Firby ise tutuklandı.

"DERİN PİŞMANLIK DUYUYORUM..."

Duruşma sonrasında basına konuşan Cousins, "Birbirimizi spor salonundan tanıyorduk. Randevuya çıktık ve işler kontrolden çıktı, bunu asla planlamamıştık. Yaptığımdan derin pişmanlık duyuyorum. Yaptıklarımın sorumluluğunu her zaman üstlendim ve şimdi sadece yeni bir başlangıç yapmak ve tüm bunları geride bırakmak istiyorum" dedi.