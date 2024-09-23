Bekaa Vadisi'ne hava saldırısı uyarısı: Bölge halkına süre verdi!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 16:10

Güncelleme: 23.09.2024 - 16:10

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Lübnan'daki saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hagari, Lübnan'a sabah başlatılan saldırılarda 300'den fazla "hedefin" vurulduğunu söyledi.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenleyeceklerini aktaran Hagari, Hizbullah'ın bölgeden İsrail'e saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Hagari, Bekaa Vadisi'nde "Hizbullah'ın silah ve roket depoladığını" ileri sürdüğü evlerde veya yakınlarında kalan kişilerin bu bölgelerden "hemen" uzaklaşmasını istedi.

Öte yandan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından bir harita yayımlayarak Bekaa Vadisi'ne saldıracakları mesajını tekrar etti.

Adraee, bölge halkından Hizbullah'ın "silah ve roketlerinin" olduğu evlerden ve çevresinden uzaklaşmaları için 2 saat sürelerinin olduğunu kaydetti.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, bu sabah iki ayrı saldırıda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeyi bombalamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in bu sabahki saldırılarında 100 kişi öldü, 400'den fazlası kişi yaralandı.