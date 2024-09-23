Lübnan'dan İsrail'e tepki: 'Yok etmeyi planlıyor'

Yayınlanma: 23.09.2024 - 14:38

Güncelleme: 23.09.2024 - 14:38

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Mikati, başkent Beyrut’ta düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mikati, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Lübnan’ın güneyinin ikinci bir Gazze’ye dönüşmesi yönündeki endişesini hatırlatarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanmasını öngören 2735 sayılı kararının uygulanması ve İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözüm çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

İsrail’in Lübnan’a devam eden saldırılarına dikkati çeken Mikati, "İsrail'in bu saldırıları, Lübnan'a yönelik tam anlamıyla bir soykırım savaşıdır. İsrail, saldırılarla Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planlıyor" dedi.

Mikati, gerçekleştirdikleri tüm görüşmelerde BM’ye, BMGK’ya ve aktif devletlere "doğru olanın yanında yer alma ve saldırıları durdurma çağrısı" yaptıklarını belirterek Lübnan’ın BMGK’nın 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Lübnan'a iki ayrı hava saldırısı başlattığını duyurmuştu. Saldırılarda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bazı bölgelerin hedef alındığı aktarılmıştı.

Ordu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini belirtmişti.