Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 'Polonya, Ukrayna’nın batısını almak istiyor'
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya'nın Ukrayna'nın batısını ele geçirmek istediğini iddia etti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Polonya, Ukrayna’nın batısını ele geçirmek istiyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko bugün Rusya’nın Soçi kentinde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Lukaşenko konuşmasında, Kiev’in sonunda Rusya’dan yardım isteyeceğini söyleyerek, "Polonya, Ukrayna’nın batısını ele geçirmek istiyor. Kiev, Ukrayna’nın batısını ele geçirilmesini önlemek için yardım istemek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, tüm yaptırımlara rağmen Rusya’nın direndiğini söyleyerek, "Tüm yaptırımlara rağmen Rus ekonomisinin direndiğini, oldukça da onurlu olduğunu söylemek isterim. Tüm makroekonomik göstergeler de bunu kanıtlıyor" dedi.
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