Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei hayatını kaybetti
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Belarus devlet haber ajansı Belta, Belarus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anatoly Glaz'a atıfta bulunarak, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'nin ani ölümünü duyurdu.
64 yaşındaki Makei, Ağustos 2012'den bu yana Belarus Dışişleri Bakanı görevini yürütüyordu.
Makei'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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