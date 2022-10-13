Belarus istihbaratı: Batı, KGAÖ'yü parçalamayı amaçlıyor

13 Ekim 2022 Perşembe, 16:48

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Korgeneral Ivan Tertel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ivan Tertel, Batı'nın, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü yok etmek için ciddi önlemler aldığını ileri sürdü.

Tertel, “Batı'nın hedefi, jeopolitik önceliklerimizi değiştirmek ve bizi Doğu Avrupa'nın uydu ülkeleriyle aynı konuma getirmektir“ dedi.

Batı'nın, KGAÖ'nün çöküşünü amaçlayan bir süreç yürüttüğünü savunan Tertel, “Avrasya Ekonomik Birliği gibi bir entegrasyon oluşumunun gerçekleşmesini önlemek için ciddi önlemler alınıyor“ ifadelerini kullandı.

Tertel, "Ukrayna'da gördüğümüz her şey bu önlemlerin aşamalarından biri" diye konuştu.

Dünya'nın yeniden şekillendiğini ve Batı'nın bu süreçte görevinin konumu koruduğunu dile getiren Tertel, “Ana olaylar şu anda Çin'e karşı ciddi bir bloğun oluşturulduğu Pasifik yönünde gelişiyor“ dedi.