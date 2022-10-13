Belarus istihbaratı: Batı, KGAÖ'yü parçalamayı amaçlıyor
Belarus, Batılı ülkelerin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü parçalamaya amaçladığını öne sürdü.
Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Korgeneral Ivan Tertel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ivan Tertel, Batı'nın, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü yok etmek için ciddi önlemler aldığını ileri sürdü.
Tertel, “Batı'nın hedefi, jeopolitik önceliklerimizi değiştirmek ve bizi Doğu Avrupa'nın uydu ülkeleriyle aynı konuma getirmektir“ dedi.
Batı'nın, KGAÖ'nün çöküşünü amaçlayan bir süreç yürüttüğünü savunan Tertel, “Avrasya Ekonomik Birliği gibi bir entegrasyon oluşumunun gerçekleşmesini önlemek için ciddi önlemler alınıyor“ ifadelerini kullandı.
Tertel, "Ukrayna'da gördüğümüz her şey bu önlemlerin aşamalarından biri" diye konuştu.
Dünya'nın yeniden şekillendiğini ve Batı'nın bu süreçte görevinin konumu koruduğunu dile getiren Tertel, “Ana olaylar şu anda Çin'e karşı ciddi bir bloğun oluşturulduğu Pasifik yönünde gelişiyor“ dedi.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- 'Okula dönmesini tavsiye ediyorum'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post'a ziyaret
- Belediye binasına silahlı saldırı
- ‘Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?’