Belarus lideri Lukaşenko Moldova’yı işgal planını ifşa etti

02 Mart 2022 Çarşamba, 09:49

Rusya Devlet Başkanı Putin’in geçen hafta resmen tanıdığı Luhansk Halk Cumhuriyeti ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne destek olmak ve bölgede barış sağlamak için askeri operasyon düzenleme kararı almasının üzerinden 7 gün geçti.

Hem Ukrayna’da hem de uluslararası kamuoyunda beklenmeyen bir direnişle karşılaşan Putin’in bu süreçteki en büyük destekçilerinden biri ise Belarus oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Rusya ile haftalardır Ukrayna sınırında ortak askeri tatbikat yapan Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko dün güvenlik konseyi ile bir toplantı yaptı. Ukrayna işgalini ve Belarus’un bu süreçteki rolünü masaya yatıran Lukaşenko, kapsamlı bir harita üzerinden gelişmeleri anlattı.

Yayımlanan haritada Odessa üzerinden Moldova’ya saldırı düzenlenebileceğine dair planlar görülüyor.

Fakat Lukaşenko’nun görüntüleri yayımlanınca, arkasındaki haritada bazı detaylar gündem oldu. Rusya’nın Ukrayna’nın kritik şehirlerini ele geçirmek için yaptığı planların yer aldığı haritada Ukrayna’nın güneybatı sınırındaki Moldova’ya saldırı düzenlendiği görülüyor.

Haritada Odessa kentinden Moldova’ya giriş yapılmasının gündemde olduğu ve o yöne doğru bir ok çıkarıldığı da görülüyor.