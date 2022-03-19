Belarus lideri, Vladimir Putin'in "tamamen aklı başında ve sağlıklı bir insan" olduğunu söyledi

19 Mart 2022 Cumartesi, 15:25

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko Japon televizyon kanalı TBS'ye verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlıklı, aklı başında ve "her zamankinden daha iyi durumda" olduğunu söyledi.



Lukashenko, devlet haber ajansı BelTA tarafından paylaşılan röportajın bir kaydında, "O ve ben sadece devlet başkanları olarak bir araya gelmedik, dostane şartlardayız. Hem devlet hem de kişisel olarak mümkün olduğunca tüm ayrıntılarına kesinlikle özelim" ifadelerini kullandı.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali için Belarus topraklarını bir hazırlık noktası olarak kullandı.

Reuters'a göre, Batılı liderler, Putin'in Rus kuvvetlerinin ağır kayıplar verdiği ve belirgin üstünlüklerine rağmen ilerlemelerinin büyük ölçüde durduğu Ukrayna'ya askeri saldırı başlatarak maliyetli bir yanlış hesaplama yaptığını öne sürdü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'in "mantıksız" olduğunu öne sürerken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise Rusya liderini "tamamen paranoyak" olarak nitelendirdi.

'PUTİN KESİNLİKLE FORMDA, O BİR ATLET'

Ancak Lukashenko, 69 yaşındaki Putin'in gücünün zirvesinde olmadığı fikrini reddetti. Görüşmeciye, "Batı bu aptallığı, bu kurguyu kafanızdan çıkarmalı. Putin kesinlikle formda, her zamankinden daha iyi durumda ... Bu tamamen aklı başında, sağlıklı bir insan, fiziksel olarak sağlıklı, o bir atlet" ifadelerini kullandı.

Lukashenko ayrıca 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından da yakındı. Tema, Putin'in sık sık tartıştığı bir konuydu, özellikle işgalden önceki konuşmalarında Ukrayna'nın yapay bir yapı ve Rus tarihi ve kültürünün "devredilemez bir parçası" olduğunu öne sürdüğünde. .

Lukashenko, "Sovyetler Birliği'nin çöküşü bir trajedidir. Sovyetler Birliği günümüze kadar gelebilseydi, dünyadaki her türlü çatışmadan kaçınabilirdik..." şeklinde konuştu.