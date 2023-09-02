Belarus-Polonya arasında helikopter krizi: Hava sahasını ihlal etti

Yayınlanma: 02.09.2023 - 08:09

Güncelleme: 02.09.2023 - 08:09

Belarus Sınır Servisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Polonya, Mi-24 tipi askeri helikopter ülke sınırını son derece alçak bir irtifada geçti. Helikopter, bin 200 metreye kadar uçtu ve sonra geri döndü” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu askeri helikopterin Belarus’un Grodno şehrinde görüldüğü aktarıldı. Belarus Dışişleri Bakanlığının ise konu ile ilgili olarak Polonya Maslahatgüzarını çağırdığı belirtildi.

Rus paralı asker grubu Wagner’in 23 Haziran’da Rusya’da başlattığı 24 saatlik isyanın ardından Wagner birliklerinin bir kısmı Belarus’a konuşlandırılmıştı.

Polonya ise önlem olarak sınırlarına 10 bin askerin gönderileceğini duyurmuştu. Polonya ve Baltık ülkeleri, Wagner birliklerinin Belarus’tan sınır dışı edilmesini talep etmişti.