Belarus'ta KGAÖ'nün tatbikatı başladı: Ermenistan katılmadı

Belarus’ta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin katıldığı “Muharebe Kardeşliği 2023” adlı askeri tatbikat başladı.

AA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 13:32
Belarus'ta KGAÖ'nün tatbikatı başladı: Ermenistan katılmadı
Abone Ol google-news

KGAÖ üyelerinden Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan 2 bin 500 askeri personelin katıldığı “Muharebe Kardeşliği 2023” tatbikatının açılışı Belarus’taki Brest Kalesi’nde gerçekleştirildi.

Tatbikatın başlangıç töreninde konuşan KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, tatbikatın, uluslararası gelişmelerin karmaşık bir döneminde gerçekleştirildiğini söyledi.

KGAÖ ülkelerinin, tatbikat kapsamında birlikleri arasındaki etkileşimi güçlendirecek çalışmalar yapacağına işaret eden Tasmagambetov, insansız hava araçları (İHA) kullanımının ve İHA tehditlerine nasıl karşılık verileceğine yönelik de çalışmaların yürütüleceğini belirtti.

Bugün başlayan “Muharebe Kardeşliği 2023” tatbikatı 6 Eylül’de sona erecek.




Player Alanı
KGAÖ Belarus

İlgili Haberler

Polonya ve Baltık ülkelerinden Belarus'a çağrı: Wagner'i ülkeden çıkarın

Polonya ve Baltık ülkelerinden Belarus'a çağrı: Wagner'i ülkeden çıkarın
Polonya'dan Belarus sınırına ek güç takviyesi

Polonya'dan Belarus sınırına ek güç takviyesi
Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artırma kararı aldı

Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artırma kararı aldı

En Çok Okunan Haberler