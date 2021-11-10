Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Bombardıman uçakları devriye gezdi

10 Kasım 2021 Çarşamba, 14:02

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki binlerce kişi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki durumun giderek daha fazla gergin bir hale büründüğüne işaret eden Peskov, "Gerçekten derin endişe duyuyoruz. Durumun karmaşıklığını anlıyoruz ancak burada elbette asıl fiili sorun buradaki binlerce insanın, Belarus’ta kalmak istemeyen ve Avrupa ülkelerine sığınma talebinde bulunan göçmenlerin durumu" dedi.

Avrupa’nın Belarus ile Polonya sınırındaki durumla ilgili "hümanizm ideallerinden" uzak bir tutum sergilediğini belirten Peskov, "Avrupalıların, kendi Avrupai değerlerine bağlılık gösterme konusundaki isteksizliklerinin karşısında yaklaşan insani bir felaket var" diye konuştu

Kremlin’in Belarus sınırındaki durumla alakalı Rusya açısından herhangi bir risk görmediğini anlatan Peskov, "Şu anda herhangi bir risk yok. Elbette gerekli önlemler alınıyor ancak Belarus göç yetkililerinin bu konuda çok sorumlu bir tavır sergilediğini belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI DEVRİYE GEZDİ

Öte yandan Rusya merkezli RIA haber ajansının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, göçmen krizi nedeniyle Minsk ve Varşova arasında artan gerilime müdahale etmek için harekete geçti. Habere göre, Rusya’ya ait iki bombardıman uçağı çarşamba günü Belarus üzerinde uçuşlar gerçekleştirdi. Bakanlık, Tu-22M3 bombardıman uçaklarının hava sahasında devriye gezdiğini ve Belarus ile Rusya’nın ortak hava savunma sisteminin test edilmesine yardımcı olduğunu söyledi.



Belarus’a yasal yollardan giren ancak Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltmişti.

Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçluyor.