Belarus-Polonya hattında tansiyon artıyor, yüzlerce sığınmacı zorlu koşullarda

10 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Belarus ile Polonya hattında sığınmacı trajedisi üzerinden gerilim dün de sürerken Avrupa Birliği (AB) Minsk’e ek yaptırımlara işaret etti. Polonya’nın Belarus sınırında yüzlerce sığınmacı soğuk kış koşullarında önceki gece alanda bekleyişini sürdürdü. Polonya güçlerinin yasadışı şekilde ülkeye girmeye çalışan, çoğu Iraklı 17 göçmeni gözaltına aldığı kaydedildi. Bölgeye ek güvenlik gücü takviye eden Polonya yönetimi dün Belarus sınırındaki Kuznica kapısını geçişlere kapattığını duyurdu.

Başbakan Mateusz Morawiecki ve Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tansiyonun yüksek olduğu bölgeyi ziyaret etti. Morawiecki, sınırı “ulusal çıkarlarını” korumak için kapattıklarını” söyledi. Yasa dışı geçişlerin AB’nin istikrarını ve üye ülkelerin güvenliğini de tehlikeye attığını belirten Morawiecki, Belarus yönetimini “göçmenlerden oluşan canlı kalkan aracılığıyla hibrit savaşında yeni bir yöntem kullanmakla” suçladı. Polonya Özel Birimler Bakanlığı Sözcüsü Stanislaw Zaryn ise “Belarus’ta 12 ile 15 bin arasında kaçak göçmen olduğunu tahmin ettiklerini, bunların 4 bininin Belarus güvenlik güçleri tarafından Kuznica sınırına yönlendirildiğini” savundu.

Berlin ise AB’yi “Varşova’ya destek olmaya” çağırdı. AB’den ise Belaruslu yetkililer için daha önce uygulanan vize kolaylıklarını kısmi askıya alma kararı, ek yaptırımların ele alındığı haberleri gündeme yansıdı. Açıklamada, “Göçün Belarus rejimi tarafından araç olarak kullanılmasını güçlü şekilde kınıyor ve reddediyoruz” denildi. Avrupa Komisyonu’ndan kimi kaynak, AB üyesi olmayan bazı ülkelere Minsk’e uçuşlarını durdurmaları çağrısı yapıldığını aktardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. “Belarus’un göçmenleri hibrit taktik olarak kullanması kabul edilemez” dedi.

Belarus ise Batı blokundan yükselen suçlamaları reddetti, Varşova’yı sınırda gerilimi kasıtlı olarak tırmandırmakla itham etti.

LUKAŞENKO-PUTİN GÖRÜŞTÜ

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus basınına verdiği bir demeçte, sınırdaki düzensiz göç hareketini, aralarında farklı ülkelere mensup vatandaşların bulunduğu mafya yapısına sahip bir organizasyonun gerçekleştirdiğini söyledi. Göçmenlerin transit ülkeler üzerinden Avrupa’ya ulaşma hedefine değindi. Halihazırda Afganistan’dan yeni bir mülteci akını başladığını kaydetti. Savunma Bakanlığı, Polonya’nın kendilerine önceden uyarıda bulunmadan sınıra 10 bin askeri personel yerleştirdiğini ve bunun ortak güvenlik anlaşmalarının ihlali olduğunu belirtti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, ülkesinin yakın müttefiki Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün bir telefon görüşmesi yaptığı da duyuruldu. Görüşme öncesinde Moskova’dan, Belarus-Polonya sınırındaki gelişmelerden endişe duyulduğu açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Minsk ile yakın temas halinde olduklarını, tüm tarafları sorumlu davranmaya çağırdıklarını kaydetti.

Moskova’yla müttefik Belarus ile Batı bloku arasında gerilim göçmen trajedisi üzerinden son dönemde alevlenmiş durumda. Belarus’ta geçen yılki tartışmalı seçimleri halihazırdaki Devlet Başkanı Lukaşenko kazanmıştı. Seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle muhalif kesimler protesto eylemleri düzenlemiş, AB seçimleri tanımayarak, Lukaşenko’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamaya başlamıştı. Lukaşenko geçen temmuzda yaptığı açıklamada, Minsk’in AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı askıya alma sürecini hatırlatarak Rusya ve Belarus’a yönelik Batı’nın tutumlarından sonra Ortadoğu ve Afrika’daki savaşlardan, yokluktan kaçan insanlara işaretle, göçmenleri artık kendilerinin alamayacağını söylemişti.