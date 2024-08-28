Belarus yığınak yapıyor... Ukrayna’yı işgal mi edecek?

Yayınlanma: 28.08.2024 - 14:02

Güncelleme: 28.08.2024 - 14:09

Belarus’un ve Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun savaştaki rolü geçen 2.5 yılda pek değişmedi. Savaşın ilk gününde Rus ordusunun Kiev’e düzenlediği harekat Belarus’tan başlamıştı. Taarruz eden Rus birlikleri Kiev etrafında saplanınca çatışmalar bir ay daha devam etti. Bu süre zarfında Batılı kaynaklar, o dönemde lojistikten sorumlu Belaruslu işçilerin Rus konvoylarını sabote ettiğini bile iddia ettiler. Onlara göre Belarus yönetimi Rusya’dan yana olsa da ülke içinde aynı fikirde olmayan çok kişi vardı.

WAGNER KALKIŞMASI

Lukaşenko, Wagner kalkışması sırasında da önemli bir rol oynadı. Savunma Bakanlığı ve Wagner CEO’su Yevgeny Prigojin arasında mekik dokuyarak Wagnerlerin Moskova’ya varmadan kalkışmadan vazgeçmelerini sağlamıştı. Olay sonrası kabul eden bazı Wagner üyeleri Savunma Bakanlığı’na bağlanırken kabul etmeyenler Belarus’ta oluşturulan bir eğitim kampına gönderildiler. Rusya, bu noktada Belarus ordusunu eğitmeye, nükleer füzelerinin bir kısmını da ülkeye yerleştirmeye başladı.

Ancak Belarus ordusunun kapasitesi tartışmaya açık. Belarus Silahlı Kuvvetleri’nin mevcut 45 bin personeli bulunuyor. Bölge Savunma güçleri 120 bin, askeri reservi ise toplam 290 bin kişiye denk geliyor. Belarus’un özel kuvvetleri ise 6 bin kişiden oluşuyor. Bu durumda, seferberlik ilan edilmediği takdirde Belarus’un Ukrayna’ya tek başına gönderebileceği büyük bir kuvvet bulunmamakta.

Bu askeri yığınak, Belarus’un savaş başından beri ilk kez yaptığı bir hareket değil. Birkaç kez daha savaşın tekrardan Ukrayna’nın kuzeyine sıçrayabileceği korkusu yaşanmış ama sonrasında gerçeğe dönüşmemişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, mevcut durumla ilgili Belarus’u “sonuçları ağır olabilecek bir hata” yapmaması konusunda uyardı.

Ancak Belarus’a göre bu yığınağın sebebi Ukrayna’nın son dönemde 125 bin askerini Belarus sınırına yığmasıydı. Dahası, son haftalarda Rusya’nın Kursk bölgesine doğru başlayan Ukrayna taarruzu sırasında bazı SİHA’lar Belarus hava sahasını ihlal etmişti. Belarus, bu yğınağı sınıra yaklaşan Ukraynalı askerlere karşılık olarak yaptığını söyledi.

SUWALKİ KORİDORU

Belarus’un mevcut jeopolitik konumda bir önemi daha var. O da Suwalki koridoru. Rusya’nın ana karasıyla bağı olmayan Kaliningrad bölgesi ile Belarus arasındaki bu koridor, savaşın başından bu yana bir çok tartışmanın odak noktası oldu. Özellikle Wagner militanları, Belarus’a yerleştikten sonra Suwalki koridoru yakınlarında fotoğraf paylaşarak bölgenin hedef olabileceği göndermesini yapmışlardı. Şu anda Rusya, Kaliningrad bölgesine karadan ulaşım sağlayamıyor. Bazı Batılı uzmanlar Rusya’nın bir taarruzla Kaliningrad’ı Belarus’a bağlamak arzusunda olduğunu düşünüyor.

Polonya, Ukrayna ve Belarus arasındaki bu vaziyete rağmen Belarus’un doğrudan bir askeri müdahalesi olası gözükmüyor. Ancak Rusya, Kursk bölgesine yapılan saldırı sonrası sert bir karşılık verme arayışında. Dün Ukrayna’nın enerji altyapısına yüz kadar füzeyle saldıran Rusya, Belarus üzerinden de çeşitli saldırılar başlatabilir. Rusya, ordusunun ciddi bir kısmını tekrardan Belarus’a gönderse bile yüksek ihtimalle Belarus ordusu aktif çatışmadan ziyade lojistik ve alan kontrolü üzerine yoğunlaşacaktır.