Rus bombardıman uçakları havalandı... Ukrayna genelinde sirenler çalmaya başladı!

Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanması nedeniyle Ukrayna genelinde hava saldırısına karşı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:21
Rus bombardıman uçakları havalandı... Ukrayna genelinde sirenler çalmaya başladı!
Abone Ol google-news

Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait Tu-95 tipi savaş uçağından seyir füzesi fırlatma tehdidi dolayısıyla ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Ukrayna'daki çeşitli Telegram kanallarından Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ile Vinnitsa bölgelerinde yaşayan insanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna basını da ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.


rus ordusu haberleri Ukrayna haberleri bombardıman haberleri

İlgili Haberler

Ukrayna’dan Belarus’a çağrı: 'Sınırdaki askerleri geri çekin'

Ukrayna’dan Belarus’a çağrı: 'Sınırdaki askerleri geri çekin'
Ukrayna, o ülkeyi tehdit etti: 'Askeri birlik ve tesislerini hedef alacağız...'

Ukrayna, o ülkeyi tehdit etti: 'Askeri birlik ve tesislerini hedef alacağız...'
Papa'dan Ukrayna'ya tepki: Kiliselere dokunulmaz

Papa'dan Ukrayna'ya tepki: Kiliselere dokunulmaz
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler