Belarus'ta başkan adaylığını açıklayıp tutuklanan muhalif lidere 18 yıl hapis cezası
Belarus’ta 2020 yılında devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladıktan kısa süre sonra tutuklanan Sergey Tikhanovsky 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya karşı kitlesel protesto gösterileri düzenleyen Tikhanovsky’ye yöneltilen suçlamalar arasında "kargaşa çıkarmak" ve "yetkililere karşı nefret uyandırmak" da bulunuyor.
Belarus’ta 2020 yılında devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladıktan kısasüre sonra tutuklanan Sergey Tikhanovsky 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya karşı kitlesel protesto gösterileri düzenleyen Tikhanovsky’ye yöneltilen suçlamalar arasında "kargaşa çıkarmak" ve "yetkililere karşı nefret uyandırmak" da bulunuyor.
Tutuklanması sonrası Sergey Tikhanovsky'nin yerine eşi Svetlana Tikhanovsky seçime katılmıştı.
Svetlana Tikhanovskaya, 2020'nin Ağustos ayındaki tartışmalı seçimleri kazandığını ilan etti ancak Lukaşenko’nun da zaferini ilan etmesi üzerine, çocuklarıyla Belarus'tan ayrıldı.
Tikhanovskaya, bugün eşini yargılayan mahkemenin meşruiyetini sorgulayarak, cezanın kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Twitter hesabından bir video yayımlayan Svetlana Tikhanovskaya “milyonlarca Belaruslunun lideri haline gelen sevdiği adamı savunmaya devam edeceğini” söyledi.
Ülkenin resmi yayın organı niteliğindeki Sovetskaya Belarus gazetesi, Tikhanovsky ile beraber beş muhalifin daha yargılandığını ve 14 ile 16 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığını bildirdi.
Hapis cezası alanlar arasında 14 yıl çarptırılan eski politikacı Mikola Statkeviç de bulunuyor.
Aleksandr Lukaşenko, Belarus’ta 1994’ten bu yana iktidarda.
Lukaşenko, 2020 seçimlerinde oyların yüzde 80'ini alarak 6. kez iktidara gelmiş ancak seçimlerde yapıldığı suçlamaları ardından aylarca protesto gösterileri düzenlenmişti.
Tikhanovsky, Lukaşenko’nun tartışmalı seçim zaferine itiraz edenler arasında cezaevine gönderilen yüzlerce siyasi tutukludan biri olacak.
Belarus’ta daha önce de, Eylül ayınfa protesto gösterileri düzenleyenlerden Maria Kolesnikova, iktidarı ele geçirmeye çalışmaktan suçlu bulunarak 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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