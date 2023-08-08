Polonya'dan Belarus sınırına ek güç takviyesi
Polonya Savunma Bakanlığı, Sınır Muhafızları Birimi’nin (Straz Graniczna) talebi üzerine devriye görevi yapmak üzere Belarus sınırına bin asker daha gönderme kararı aldı.
Polonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sınır Muhafızları Birimi’nin Belarus sınırına bin asker daha gönderilmesi talebinin Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından kabul edildiği bildirildi.
Kararın, sınırdaki durum ve Sınır Muhafızları Birimi’nin talebi üzerine alındığı belirtildi.
Polonya İçişleri ve İdare Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Sınır Muhafızları Komutanı Tomasz Praga ile birlikte dün düzenlenen basın toplantısında, Belarus-Polonya sınırını korumak için daha fazla askere ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.
Sınırdaki kaçak göçmen baskısının arttığını, sınır hattında görev yapan Polonyalı güvenlik güçlerine yönelik saldırganlığın giderek arttığını ifade eden Maciej Wasik, kaçak göçmenlerin ellerine geçirdikleri şişe, taş, sopaları Polonyalı güvenlik güçlerine fırlattığını aktarmıştı.
Belaruslu sınır koruma görevlilerinin rızası olmadan göçmenlerin sınır hattında barınamayacağını ileri süren Bakan Yardımcısı Wasik, geçtiğimiz Haziran ayında ise Polonya Sınır Muhafızlarına ait bir aracın camının Belarus tarafından açılan ateş nedeniyle delindiğini söyledi.
Polonya-Belarus sınırında Sınır Muhafızları’nın dışında halihazırda 2 bin asker görev yapıyor.
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