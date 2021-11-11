Belarus’tan AB’ye sert yanıt: “Ya biz doğalgazı kapatırsak?”

11 Kasım 2021 Perşembe, 14:25

Belarus ve Polonya’nın sınırındaki göçmen krizi derinleşiyor. Avrupa Birliği (AB), dün Belarus'u Polonya sınırına göçmenleri iterek "hibrit saldırı" düzenlemekle suçladı. AB, insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle hali hazırda Belarus'a birçok kez yaptırım uyguladı.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, AB’nin suçlamalarının ardından yeni bir açıklama yaptı. AB'nin Belarus aleyhine yeni yaptırımlar başlatması durumunda ülkesinin buna sert yanıt vereceği tehdidinde bulundu. Lukashenko, Belarus üzerinden geçen doğalgaz akışını kesilebileceğinin sinyalini verdi.

Belarus Devlet Başkanı şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa'yı biz ısıtıyoruz onlar yine de bizi sınırları kapatmakla tehdit ediyorlar. Ya biz doğalgazı kapatırsak? Bu yüzden Polonya hükümetine, Litvanyalılara ve diğer ‘kafasızlara’ konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ediyorum.”