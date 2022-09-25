Belarus'tan Batı'ya sert tepki: Ukrayna'daki akan kanın başlıca sorumlusu Batı ve NATO

25 Eylül 2022 Pazar, 12:46

Belarus Dışişleri Bakanı Uladzimir Makey, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul oturumunda konuştu.

Uladzimir Makey, Rusya-Ukrayna savaşının Batı ve NATO tarafından "kışkırtıldığını" ileri sürdü.

Makey, Ukrayna'daki savaşın temel nedeninin "30 yıl önce Soğuk Savaş'ın bitişine kadar uzandığını" savundu.

Makey, "Ukrayna'da devam eden kanın sorumluluğunu tam olarak üstlenmesi gereken kolektif Batı'dır" ifadelerini kullandı.

'RUSYA VE BELARUS'UN GÜVENLİK ÇIKARLARI GÖRMEZDEN GELİNDİ'

Bakan Makey, "Batı, NATO'yu genişletme çabasıyla, bir tarafın kendi güvenliğini diğer taraflar pahasına elde etmeye çalışmaması gerektiğini belirten hayati ilke olan güvenliğin bölünmezliğini esasen ayaklar altına aldı" dedi.

Makey ayrıca, NATO ve Batı'nın doğuya doğru genişleme çabalarında "hem Rusya hem de Belarus'un meşru güvenlik çıkarlarını göz ardı ettiğini" savundu.