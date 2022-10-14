Belarus'tan Polonya'ya nükleer silah mesajı: Polonya'da konuşlanırsa, sert misilleme yaparız

14 Ekim 2022 Cuma, 11:26

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vladimir Makei, Polonya'ya nükleer silah konuşlandırılması halinde Belarus'un buna karşı sert misilleme adımları atabileceğini söyledi.

Makei, "Eğer gerçekten de komşu ülkelerin topraklarında nükleer silahlar konuşlandırılırsa, o zaman daha sert adımlar atılabilir" dedi.

"Daha sert adımların" nükleer silahların konuşlandırılması anlamına gelip gelmediği sorusuna Makei, "Bugün hiç kimse hiçbir şeyi dışlayamaz, bu yüzden liderlerimizin bu tür seçenekleri tartıştığına ikna oldum" yanıtını verdi.

Makei, komşu ülkelerle olan ihtilafların her zaman diyalog yoluyla çözülmesi ve diyalog kanallarının açık kalması gerektiğini savundu.