Belarus'tan Ukrayna'ya uyarı: Sınırdaki durum giderek zorlaşıyor
Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Korgeneral Ivan Tertel, Ukrayna sınırında durumun giderek zorlaştığını belirterek, Ukrayna'nın Belarus hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.
Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Korgeneral Ivan Tertel, Ukrayna sınırında yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.
Ivan Tertel, Ukrayna'nın, Belarus hava sahasını "her gün ihlal ettiğini" söyledi.
Tertel, "Ukrayna özel servisleri tarafından sınırdaki istihbari faaliyetlerin yoğunlaştığını görüyoruz. Gelen bilgilere göre sınırdaki durumun kötüye gittiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Tertel, sınırdaki durumun giderek zorlaştığına dikkat çekerek, "Güney sınırımızda durum ciddi bir şekilde zorlaşıyor. Her gün, Ukrayna topraklarından istihbarat faaliyetleri girişimlerini ve hava sahamızı günlük olarak ihlal ettiklerini görüyoruz" dedi.
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