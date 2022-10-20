Belarus'tan Ukrayna'ya uyarı: Sınırdaki durum giderek zorlaşıyor

20 Ekim 2022 Perşembe, 16:34

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Korgeneral Ivan Tertel, Ukrayna sınırında yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.

Ivan Tertel, Ukrayna'nın, Belarus hava sahasını "her gün ihlal ettiğini" söyledi.

Tertel, "Ukrayna özel servisleri tarafından sınırdaki istihbari faaliyetlerin yoğunlaştığını görüyoruz. Gelen bilgilere göre sınırdaki durumun kötüye gittiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tertel, sınırdaki durumun giderek zorlaştığına dikkat çekerek, "Güney sınırımızda durum ciddi bir şekilde zorlaşıyor. Her gün, Ukrayna topraklarından istihbarat faaliyetleri girişimlerini ve hava sahamızı günlük olarak ihlal ettiklerini görüyoruz" dedi.