Belçika’da grev fırtınası: Hayatı durma noktasına getirdi

Bugün düzenlenen genel grev, Belçika’nın iki ana havaalanında uçuşları durma noktasına getirdi. Brüksel Uluslararası Havalimanı’ndan kalkacak tüm uçuşlar, güvenlik kontrolü yapan personelin iş bırakması nedeniyle iptal edildi.

Ülkenin ikinci büyük havalimanı Charleroi’de ise hem kalkış hem iniş uçuşlarının tamamı iptal edildi.

BRÜKSEL TRAFİĞİ KİLİTLENDİ

Binlerce kişi, kent merkezinde yürüyüş düzenlemek üzere Gare du Nord tren istasyonunda toplandı. Sendikalar, çevreci örgütler ve sivil toplum gruplarının çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte hükümetin emeklilik reformu protesto edildi.

Brüksel metrosu, otobüs ve tramvay hatlarının büyük kısmı çalışmadı. Kentte sabah saatlerinde bazı ana bulvarlarda ateş yakıldığı, polisin çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Grev çağrısının öncülüğünü yapan FGTB Sendikası Genel Sekreteri Thierry Bodson, devlet radyosu RTBF’ye yaptığı açıklamada, “Bizi sokağa döken esas neden emeklilik reformu” dedi.

Bodson, reformun gelecekteki emekli maaşlarını düşüreceğini ve devlet emekli sisteminde belirsizlik yaratacağını savundu.

FGTB’nin internet sitesine göre sendikanın 1,5 milyondan fazla üyesi bulunuyor.

HÜKÜMET TASARRUFTA KARARLI

Şubat ayında göreve gelen Başbakan Bart De Wever, çoğunluğu sağ partilerden oluşan federal koalisyonu yönetiyor.

Yeni Flaman İttifakı (N-VA) lideri De Wever, bütçe açığını artırmadan devlet harcamalarını kısmayı hedefliyor. Ancak hükümetin emeklilik ve iş gücü düzenlemeleri, geniş toplumsal kesimlerin tepkisini çekiyor.