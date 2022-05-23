Belçika, maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulayacak
Belçika, maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulama kararı aldı.
Belçika bir haftada 3 vaka tespit edilmesinin ardından maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük zorunlu karantina getiren ilk ülke oldu.
Yerel medyaya göre, Flaman sağlık yetkilileri, 20 Mayıs'ta 3 vaka tespit edilmesinin ardından salgınla ilgili politika izlemek için toplandı ve virüs tespit edilen kişilere 21 günlük karantina şartı getirdi.
Yüksek riskli temas dahilindeki kişilerin kendilerini izole etmesi istenmezken, özellikle bağışıklığı düşük kişilerden uzak durmaları tavsiye edildi.
Belçika'da ilk vaka 19 Mayıs'ta görülmüştü.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ
Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken, 50 vaka henüz araştırılıyor.
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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