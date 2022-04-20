Belçika, Ukrayna'ya ağır silah göndermeyi planlıyor
Belçika hükümeti, bugünkü toplantısında Ukrayna'ya yapılması planlanan ağır silah ve askeri malzeme yardımını ele alacak.
Belçika hükümeti, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya ağır silah ve askeri malzeme yardımında bulunmayı değerlendirecek.
Belçika basınında çıkan haberlere göre, bugün Başbakan Alexander De Croo başkanlığında toplanacak federal hükümet üyeleri, daha önce Ukrayna'ya yapılan yardımlara ilave destek verilmesini ele alacak.
Bu kapsamda Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve topçu silahları gönderilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor.
Belçika, Şubat ayında Ukrayna'ya 5 bin otomatik silah, 200 anti tank silahı ile 3 bin 800 ton yakıt yardımı yapmıştı.
Bu yardımın Belçika ordusunun envanterinden alınarak gönderildiği; yeni yardımların ise bundan böyle ordunun envanterinden alınmayacağı bildirildi. Ukrayna'ya bundan sonra gönderilecek silah ve askeri malzemenin yeni satın almalar yoluyla sağlanacağı kaydedildi.
Ukrayna, uzun süredir Batılı ülkelerden Rus ordusuna karşı kullanmak üzere ağır silahlar ve savaş uçaklarının da aralarında bulunduğu askeri yardım talep ediyordu.
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