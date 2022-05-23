Belçika'da 436 bin doz Covid-19 aşısı çöpe gidecek
Belçika'da kullanım ömrü tamamlanmak üzere olan 436 bin doz Covid-19 aşısının atılacağı bildirildi. Ülkede bugüne kadar kullanılamayan aşıların oranı yüz binde 5 civarındaydı.
Belçika'nın Le Soir gazetesinin haberine göre, 31 Mayıs'ta kullanım süresi bitecek olan AstraZeneca üretimi aşıların çöpe gitmesiyle salgının başından beri ilk kez bu kadar çok miktarda aşı atıl kalacak.
Temmuz ayında da Moderna firmasının ürettiği 790 bin doz, Pfizer-BioNTech tarafından üretilen 90 bin doz aşının son kullanma ömrünün dolacağı belirtildi.
Belçika'da bugüne kadar kullanılamayan aşıların oranı yüz binde 5 civarındaydı. 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar 25,3 milyon doz aşı yapıldı.
KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI
Belçika'da 2021'in bahar aylarında hızlı bir aşılama kampanyası başlamış, 2021 sonu ve 2022 başında da takviye dozlar yapılmıştı. Bu yılın şubat ayından sonra aşılamalar oldukça yavaşlamıştı.
Fransa'da da geçen ay 3,6 milyon doz AstraZeneca aşısı kullanım süresi bittiği için çöpe gitmişti.
Fransız Le Monde gazetesinin nisan ayındaki haberinde çoğu gelişmiş ülkelerde olmak üzere dünya genelinde 240 milyon doz aşının son kullanma tarihinin geçtiği, bu aşıların çoğunun imha edilmeleri için Nijerya'ya gönderildiği belirtilmişti.
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