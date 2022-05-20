Belçika'da Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy verme yaşı 16'ya indi
Belçika'da Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy verme yaşı 16'ya indirildi. Seçimler 2024'te yapılacak.
Belçika'da, gelecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy verme yaşı 16'ya düşürüldü. Federal parlamentoda dün yapılan oylamada AP seçimleri için seçme yaşı 18'den 16'ya indirildi. Böylece 11 milyon 400 bin nüfuslu ülkedeki 270 bin civarı genç, 2024'te düzenlenecek seçimde oy verebilecek.
Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde Avusturya, Malta ve Yunanistan da seçme yaşını daha önce 18'den düşürmüştü.
Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, yaptığı açıklamada “Gençler, onlara demokrasimize aktif katılma şansı vermemiz sayesinde seslerini duyurabiliyorlar ve gençlerin siyasete olan ilgilerini artırıyoruz" ifadesini kullandı.
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