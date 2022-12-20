Belçika'da dev uyuşturucu operasyonu: 10 ton kokain ele geçirildi

20 Aralık 2022 Salı, 12:53

Belçika'da polisler, Noel öncesinde gerçekleştirdiği bir uyuşturucu operasyonunda 650 milyon sterlin değerinde on ton kokain ele geçirdi.

Belçika'nın gümrük ve tüketim departmanı genel müdürü Kristian Vanderwaeren VRT'ye verdiği demeçte, "Noel, beyaz tozun gökten topluca yağdığı dönemdir. Önümüzdeki haftalarda halkımdan muhteşem avlar bekliyorum" dedi.

Vanderwaeren, kaçakçıların uyuşturucuları sınırdan geçirmek için giderek daha "yaratıcı yollar" kullandıklarını ve bunun da polisin kaçak malları bulmasını "zorlaştırdığını" söyledi.

Vanderwaeren, "Geçmişte insanlar çoğunlukla spor çantaları kullanıyordu, bu daha az oluyor. Kokainin nakliye konteynerlerinin yapısına gizlendiğini giderek daha fazla görüyoruz. Bu da keşfetmemizi ve sökmemizi daha da zorlaştırıyor" diye konuştu.

Belçikalı yetkililer, bir hafta önce Ekvador'dan gelen bir muz sevkıyatında gizlenmiş 3,9 ton kokain ve geçtiğimiz Çarşamba günü Panama'dan gelen ikinci bir muz sevkıyatında 4,8 ton kokain ele geçirmişlerdi.

Antwerp üzerinden Hollanda'ya gönderilen üçüncü bir muz sevkiyatında ise 1.3 ton daha saklandığı tespit edildi.

Bu yıl ele geçirilen toplam kokain miktarının geçen yılın rekoru olan yaklaşık 6 milyar Euro değerindeki 90 tonu geçmesi bekleniyor.