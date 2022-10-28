Belçika'da restoranlarda "ışıksız cuma" protestosu
Belçika'da çok sayıda restoran sahibi, enerji krizini işletmelerinin ışıklarını söndürerek protesto etti.
Belçika'nın Valon Bölgesi'ndeki restoran ve kafe gibi işletmeleri temsil eden Horeca Federasyonunun çağrısıyla, çok sayıda işletme "Işıksız cuma" protestosu düzenledi.
Enerji krizi nedeniyle yaşanan sorunlar hakkında farkındalık yaratmak için düzenlenen protestoda, çok sayıda restoran saat 20.30'da ışıklarını 5 dakika için kapattı.
Brüksel yakınlarındaki Waterloo kasabasında yer alan "La Cuisine du Cote Vert" restoranı da protestoya katılan işletmeler arasında yer aldı.
ENERJİ FİYATLARININ MENÜLERE YANSITILMAMASI ZORLAŞIYOR
Restoran işletmecisi Olivier Pinden, AA muhabirine, "Enerji fiyatları hepimizi etkilediği için bugün 300 saniyelik ışıkları kapatma eylemine katıldık" dedi.
Müşterileri olduğu için kendilerini şanslı hissettiklerini ifade eden Pinden, "Ancak birçok meslektaşımız zor durumda bulunuyor. Bu yüzden dayanışma gösteriyor ve enerji fiyatlarının yükselmesine karşı birlikte mücadele ediyoruz" diye konuştu.
"Enerji fiyatlarının maliyetlerini menüye yansıtmamak son derece zorlaşıyor" diyen Pinden, fiyatları makul tutmaya çalıştıklarını ancak bunun için her şeyden tasarruf etmeleri gerektiğini belirtti.
Horeca Federasyonu da işletmelerin sosyal güvenlik katkı paylarının düşürülmesini, KDV'nin indirilmesini ve sektöre yardım sağlanmasını talep ediyor.
Belçika'da özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla elektrik ve gaz fiyatları birkaç kat artış gösterdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de eylülde çok sayıda restoran enerji krizi konusunda farkındalığı artırmak için soğuk kahve ve mum ışığında akşam yemeği servis etmişti.
Artan enerji maliyetleri nedeniyle Belçika'da bazı kafeler müşterilerinden zorunlu enerji katkısı almaya başlarken, bazıları da sıcaklığı düşürerek ve müziğin sesini açarak uzun süre oturan kişilerin daha erken kalkmasını sağlamaya çalışmıştı.
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