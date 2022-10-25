Almanya Başbakanı Scholz'a döner fiyatları üzerinden protesto

Almanya Başbakanı Scholz'ün ekonomi politikalarına yönelik bir tepki de döner üzerinden geldi.

AA
25 Ekim 2022 Salı, 10:00
Almanya Başbakanı Scholz'a döner fiyatları üzerinden protesto
Abone Ol google-news

Almanya’da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar devam ediyor.

Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Sevgili Scholz döner 8 Euro oldu. Putin’le konuşun döner yine 4 olsun" diyor.

Scholz'ın hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldığı görülüyor.

Öte yandan Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde binlerce kişi yine yüksek enerji fiyatlarını ve federal hükümetin politikalarını protesto etti.

Polis 12'den fazla şehirde yaklaşık 6 bin göstericinin meydanlarda toplandığını bildirdi.

 

 


Alman Almanya Olaf Scholz döner Tepki

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler