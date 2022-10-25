Almanya Başbakanı Scholz'a döner fiyatları üzerinden protesto
Almanya Başbakanı Scholz'ün ekonomi politikalarına yönelik bir tepki de döner üzerinden geldi.
Almanya’da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar devam ediyor.
Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Sevgili Scholz döner 8 Euro oldu. Putin’le konuşun döner yine 4 olsun" diyor.
Scholz'ın hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldığı görülüyor.
Öte yandan Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde binlerce kişi yine yüksek enerji fiyatlarını ve federal hükümetin politikalarını protesto etti.
Polis 12'den fazla şehirde yaklaşık 6 bin göstericinin meydanlarda toplandığını bildirdi.
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