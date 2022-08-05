Belçika’da satılmak üzere olan tarihi eser Meksika’ya iade edildi
Belçika’da bir açık artırmada satılmak üzere olan Meksika kültürüne ait tarihi eser, Meksikalı yetkililerin girişimleri sonucunda ülkeye iade edildi.
Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belçika’da bir açık artırmada satılması planlanan İspanyol sömürgesi öncesi dönem Meksika kültürüne ait bir heykelin Belçikalı yetkililer tarafından Meksika Büyükelçiliği'ne teslim edildiği bildirildi.
Heykelin geçtiğimiz mart ayında Belçika'nın Bruge kentinde düzenlenen Casa Carlo Bonte müzayedesinde satılmak istendiği, ancak Belçika’daki Meksika Büyükelçiliği yetkililerinin müzayede evi ve Belçika adli makamlarıyla iletişime geçerek sömürge döneminde ülkeden kaçırılan eserlerin satışına karşı olduklarını ifade etmesi üzerine satışın iptal edilerek, eserin iade edilmesi kararı alındığı belirtildi.
Heykeli 30 yıldır elinde bulunduran 98 yaşındaki Maria Helena Defever adlı koleksiyoncu, eserin sömürge döneminde Meksika’dan kaçırıldığını kısa süre önce öğrendiğini ve geçtiğimiz nisan ayında heykeli Belçika makamlarına teslim ettiğini açıkladı.
Meksika Kültür Bakanlığı, son yıllarda “Benim mirasım satılık değil” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar sayesinde İspanyol sömürgesi döneminde ülkeden kaçırılan 8 bin 970 adet tarihi eserin geriye dönmesini sağladı. Ancak Fransa, Meksika hükümetinin bu çabalarına cevap vermeyerek, Meksika’ya ait eserlerin birçok kez açık artırmalarda satılmasına göz yumdu.
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