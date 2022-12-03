Belçika'da sigara satışı kısıtlanıyor: Çocuklar için özel tedbirler alınacak

03 Aralık 2022 Cumartesi, 14:13

Belçika hükümeti, ülkede sigara içenlerin sayısını azaltmayı amaçlayan bir dizi tedbiri kabul etti.

Ülkede, 2009 yılından bu yana kamuya açık binaların içinde sigara içmenin yasak olduğu biliniyor.

VRT'nin aktardığına göre Yeni Tütünle Mücadele Planı, şu anda kamuya açık tüm binalarda yürürlükte olan sigara içme yasağını, 1 Ocak 2025'ten itibaren hayvanat bahçeleri, doğa parkları ve halka açık parklardaki oyun alanları gibi çok sayıda çocuğun uğrak yeri olan açık havadaki halka açık yerleri de kapsayacak şekilde genişletecek.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, "Hala sigaraya başlayan çok fazla genç var. Eğer ülkemizde gerçekten dumansız bir nesil istiyorsak, o zaman daha az çocuk ve gencin sigara içmesini sağlamalıyız" dedi.

KISITLAMALAR

Yeni önlemler kapsamında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tema parkları, hayvanat bahçeleri, çocuk çiftlikleri ve oyun alanlarında sigara içme yasağı yürürlüğe girecek. Buna ek olarak hükümet, okulların çevresinde ve hastanelerin girişlerinde sigara içme yasağı getirme olasılığını inceliyor. Vandenbroucke, bu konunun hala incelenmesi ve tartışılması gerektiğini söyledi.

Hükümet ayrıca, Nisan 2023'e kadar spor sahalarında ve izciler gibi gençlik dernekleri tarafından düzenlenen etkinliklerde sigara içilmesine ne gibi kısıtlamalar getirilebileceğini de araştırıyor.

SATIŞLAR DA KISITLANACAK

Brüksel yönetimi, sigara satın alınan yerlerin sayısını da azaltmak istiyor. 1 Ocak'tan itibaren müzik festivallerinde sigara satışı yasaklanacak ve bir kafe veya barın bar arkasında sigara satmak yasadışı olacak.

Hükümetin amacının, "sigara içmeyenlerin alışmasını önlemek ve sigara içenlerin bir sonraki paketi satın alırken iki kez düşünmelerini sağlamak" olduğu belirtiliyor.