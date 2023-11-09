Belçika'dan İsrail'e yaptırım çağrısı
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, İsrail'in, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını görmezden geldiğini belirterek, “İsrail için yaptırım uygulama zamanı” dedi.
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, İsrail'in, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını görmezden geldiğini belirterek, İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu.
Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“İsrail'e karşı yaptırımların zamanı geldi. Yapılan bomba yağmuru insanlık dışıdır. Gazze'de savaş suçları işlenirken, İsrail uluslararası ateşkes taleplerini görmezden geliyor. Federal hükümeti İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırıyorum.”
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