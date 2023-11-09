Belçika'dan İsrail'e yaptırım çağrısı

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, İsrail'in, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını görmezden geldiğini belirterek, “İsrail için yaptırım uygulama zamanı” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 14:29
Belçika'dan İsrail'e yaptırım çağrısı
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Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, İsrail'in, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını görmezden geldiğini belirterek, İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu.

Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail'e karşı yaptırımların zamanı geldi. Yapılan bomba yağmuru insanlık dışıdır. Gazze'de savaş suçları işlenirken, İsrail uluslararası ateşkes taleplerini görmezden geliyor. Federal hükümeti İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırıyorum.”


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