Belçika'dan Senegal'e 11,5 milyon avroluk finansman
Belçika, "İklim Sahel" programının Senegal ayağına 11,5 milyon avro finansman sağladı.
Senegal Ekonomi Bakanı Amadou Hott ile Belçika'nın Dakar Büyükelçisi Hubert Roisin, ilaç ile aşılara adil erişimin teşviki ve doğal kaynakların yönetimine ilişkin 2 anlaşma imzaladı.
Belçika'nın Dakar Büyükelçiliği, Sahel'deki iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen "Climat Sahel (İklim Sahel)" programının Senegal ayağı için 11,5 milyon avro finansman sağlayacak. İlaç ve aşı alanında imzalanan anlaşma kapsamında da Senegal'e 4 milyon avro finansman sağlanacak.
Ekonomi Bakanı Hott, "Climat Sahel" adını taşıyan doğal kaynakların yönetimine ilişkin imzalanan protokolün, çölleşme ve iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadelede doğal kaynakların yönetimi ve Sahel'deki ekosistem dengesini iyileştirme çabalarına destek sağlayacağını belirtti.
Mali, Nijer ve Burkina Faso'yu da kapsayan program için toplamda 50 milyon avro finansman ayrılacak. Finansmanın 11,5 milyon avrosu ise programın Senegal ayağı için harcanacak. Climat Sahel'in 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.
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