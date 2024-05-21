Belçikalı Bakan Gennez, ülkesine Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı
Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, "Belçika, Avrupa'da öncü olmalı ve Filistin devletini şimdi tanımalıdır" dedi.
Caroline Gennez, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Filistin devletini tanımanın "hem İsrailliler hem de Filistinlilerin barış ve güvenliği için önemli koşul olduğunu" vurguladı.
Ülkesinin Filistin devletini tanımasının "zamanı geldiğine" işaret eden Gennez, "Belçika, Avrupa'da öncü olmalı ve Filistin devletini şimdi tanımalıdır" ifadesini kullandı.
FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAYA YÖNELİK ÇABALAR
Avrupa Birliği (AB) içinde İspanya'nın öncülük ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.
İrlanda basınında çıkan haberlerde İspanya ve İrlanda'nın mayıs ayı bitmeden Filistin devletini tanıyacağı iddia edilmiş, Slovenya ise Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planladığını duyurmuştu.
Daha önce Belçika da prensip olarak Filistin devletini tanıma kararı aldığını, bunu "doğru zaman geldiğinde" yapacağını duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Örf ve adetlere uygun değilmiş!
- Milli yas ilan edildi!
- Cem Yılmaz ‘daha fazla bekleyemem’ diyerek duyurdu!
- Emeklilere yüzde 15 indirim yürürlükte
- Sözleşmedeki hak kaldırılamaz
- Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- Cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen kadın katledildi
- Arda Güler tarihe geçti!
- Yaşlı adam hayatını kaybetti