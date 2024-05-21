Belçikalı Bakan Gennez, ülkesine Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, "Belçika, Avrupa'da öncü olmalı ve Filistin devletini şimdi tanımalıdır" dedi.

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 17:30
Belçikalı Bakan Gennez, ülkesine Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı
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Caroline Gennez, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Filistin devletini tanımanın "hem İsrailliler hem de Filistinlilerin barış ve güvenliği için önemli koşul olduğunu" vurguladı.

Ülkesinin Filistin devletini tanımasının "zamanı geldiğine" işaret eden Gennez, "Belçika, Avrupa'da öncü olmalı ve Filistin devletini şimdi tanımalıdır" ifadesini kullandı.

FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAYA YÖNELİK ÇABALAR

Avrupa Birliği (AB) içinde İspanya'nın öncülük ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.

İrlanda basınında çıkan haberlerde İspanya ve İrlanda'nın mayıs ayı bitmeden Filistin devletini tanıyacağı iddia edilmiş, Slovenya ise Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planladığını duyurmuştu.

Daha önce Belçika da prensip olarak Filistin devletini tanıma kararı aldığını, bunu "doğru zaman geldiğinde" yapacağını duyurmuştu.


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