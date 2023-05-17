Belçikalı Bakan Zuhal Demir'den 'çifte vatandaşlık kaldırılsın' çağrısı
Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulundu.
Milliyetçi muhafazakâr Flaman N-VA Partisi üyesi Zuhal Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır" dedi.
Demir, "çifte vatandaşlığı kaldırma veya oy hakkı tanımayan sembolik bir forma indirgeme" çağrısında bulundu.
Belçika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'ye en çok oyun çıktığı Avrupa ülkesi olmuştu. Belçika basını, Demir'in çağrısını, "Erdoğan'ın Belçika'daki popülaritesi, N-VA'nın çifte vatandaşlığı kaldırma çağrısını tetikledi" başlığıyla gördü.
Göçmen bir ailenin kızı olan Belçika doğumlu Demir, 2016'da da çifte vatandaşlığa karşı olduğu sözleriyle gündeme gelmişti. Demir, 2017'de Türk vatandaşlığından çıkmıştı.
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