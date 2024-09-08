Belediye başkanına seçim öncesi şok: 'Seks kaseti' iddiası ortalığı karıştırdı!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 13:22

Güncelleme: 08.09.2024 - 13:22

Brezilya'da Goias eyaletine bağlı Minaçu kasabasının belediye başkanı Carlos Alberto Lereia'nın seks kasetinin ortaya çıktığı iddia edildi.

63 yaşındaki Lereia'nın, 7 dakika süren bir seks kaseti klibinde iki kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen görüntülerin yayılması, ülkede tartışma konusu oldu.

Goias Eyaleti Polisi, bir belediye meclis üyesinin ihbarı üzerine görüntüleri analiz etti.

Görüntülerde Lereia'nın, “sağdaki kadınla cinsel ilişki başlayana kadar ve daha sonra başlangıçta yatağa uzanmış olan diğer kadınla birlikte olduğu” belirtildi.

28 Ağustos'ta yayınlanan bir adli tıp raporuna göre görüntülerde “gözle görülür bir düzenleme olmadığı” belirtildi.

Yerel haber sitesi Manaus Time, rapora ilişkin şunları yazdı:

“Görüntü dizisinin algısal analizi herhangi bir belirgin düzenleme göstermemiştir. Video, olayların mantıksal sıralamasına ek olarak gölgeler, ışık kaynakları, nesneler ve bunların yansımalarını içeren herhangi bir kesme, ekleme, renk değişikliği veya geometrik tutarsızlık belirtisi olmadan mantıklı bir bağlam sundu. Algısal analiz, videoda gözlemlenen olaylarla mükemmel bir senkronizasyon sunmanın yanı sıra, konuşma veya arka plan sesinde herhangi bir kesinti veya kesinti ortaya çıkarmadı...”

Görüntülerin bir cep telefonuyla kaydedildiği ve “bir masanın, büfenin ya da çekmecenin altına yerleştirildiği” düşünülüyor.

GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI

Video kaydının kendisine ait olmadığını savunan ve kendisine yönelik suçlamaları reddeden Lereia, “Bana yaptığınız şey bir insana yapılmaz. Bana yaptığınızdan utanın” dedi.

Sosyal medyada dolaşan videonun, GoiAs Teknik-Bilimsel Polis Müfettişliği tarafından bilirkişi raporuna sunulduğu kaydedildi. İki kriminal uzman tarafından 28 Ağustos'ta hazırlanan raporda, videoda herhangi bir montaj izine rastlanmadığı belirtildi.

Lereia'nın Goias'taki siyaset sahnesinde eyalet milletvekilliği, federal milletvekilliği, devlet sekreterliği ve Minaçu belediye başkanlığı gibi uzun bir kariyeri bulunuyor. Videonun yankıları, tartışmaların ve siyasi rakipleriyle çatışmaların ortasında seçim kampanyasını alevlendirdi.