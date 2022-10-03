Belgeleri sızdı... El Chapo, hükümeti nasıl dize getirdi?
Meksika'da uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın, tutuklanan oğlu için hükümeti nasıl dize getirdiğinin belgeleri sızdırıldı. Polisin, oğul Guzman'ı tutukladıktan sonra baba Guzman'ın oğulları ile iletişime geçmesi sadece "iki dakika" sürdü.
Bilgisayar korsanları, Meksika Ulusal Savunma Sekreterliği'ne ait belgeleri sızdırdı. Sızdırılan belgelerde, uyuşturucu baronu Joauin Guzman'ın oğullarından birinin tutuklanmasının ardından Meksika hükümetini nasıl dize getirdiği ortaya çıktı.
'El Raton' lakabıyla bilinen Ovidio Guzman, Meksika Ulusal Muhafızları'nın Sinaloa Karteli'ne yönelik düzenlediği operasyonda tutuklandı.
Ovidio Guzman'ın tutuklanmasının ardından 'El Chapo' lakabıyla bilinen Joaquin Guzman, şehirde kaosa sebep oldu.
Mexico News Daily'nin haberine göre, Joaquin Guzman, tutuklanmaları öğrendikten sonra ilk olarak Meksika Ulusal Muhafızları'nı aradı ve tutuklanan oğluna iyi davranılmasını talep etti.
Guzman'ın diğer oğlu Ivan Archivaldo Guzman ise şehirde gerçekleşen saldırıların durdurulması talebine "hayır" yanıtı verdi. Archivaldo Guzman, hayır yanıtı verirken askeri personeli ve ailelerini tehdit etti.
Culiacan Savaşı olarak adlandırılan olaylarda, Sinaloa Karteli üyeleri makineli tüfeklerle ve roketatarlarla Culiacan kentinde terör estirdi.
Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, olayların ardından "Bir suçlunun yakalanması insanların hayatından daha değerli değildir" diyerek Ovidio'nun serbest bırakıldığını açıkladı.
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