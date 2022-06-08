Belgrad'da 214 okula bomba ihbarı yapıldı, eğitime ara verildi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 214 okula bomba ihbarı yapılmasın ardından yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.
Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığınca yapılan açıklamada, başkent Belgrad'da bugün 148'i ilkokul ve 66'sı lise 214 okulda bomba olduğuna dair ihbar alındığı kaydedildi.
İhbarların okullara elektronik posta yoluyla ulaştırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, okulların eğitime çevrim içi devam edeceği ve öğrencilerin okula dönüş tarihiyle ilgili velilerin bilgilendirileceği belirtildi.
BAŞKENT BELGRAD'DA BOMBA İHBARLARI
Başkent Belgrad’daki birçok okulda 16 Mayıs'ta da bomba ihbarı yapılmıştı.
Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığınca yapılan açıklamada, Belgrad’da 97 ilkokul ve birkaç lisede bomba ihbarları yapılması sonrası tüm okullarda eğitime ara verildiği duyurulmuştu.
Yapılan incelemeler sonrası bomba ihbarlarının sahte olduğu belirtilmişti.
AİR SERBİA UÇUŞ SEFERLERİNDE "SAHTE BOMBA İHBARLARI"
Rusya’nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası, Rusya’ya yaptırım uygulamama kararı alan Sırbistan'da, Rusya'ya yönelik uçuş seferlerine de mart ayının başından itibaren "sahte bomba ihbarları" yapılmaya başlamıştı.
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