Sırbistan'da bomba ihbarı eğitimi böldü
Sırbistan'daki birçok okulda bomba ihbarı yapılmasının ardından eğitime ara verildi
Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığı, başkent Belgrad'daki birçok okula bomba ihbarında bulunulduğunu ve eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belgrad'da 97 ilkokul ve bazı liselerde bomba ihbarları yapılması üzerine tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Sabah saatlerinde yapılan ihbar sonrası tüm velilere bilgilendirme mesajı gönderildiği, okula gelen öğrencilerin ise evlerine yollandığı kaydedildi.
Yapılan incelemelerin ardından bomba ihbarlarının sahte olduğu belirlendi.
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