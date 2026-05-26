Ben-Gvir’den ABD-İran anlaşmasına tepki: Kötü anlaşmaya izin vermeyeceğiz

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Meclisi'nde ABD ile İran arasındaki müzakereler ve Lübnan konusunda basına açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabine üyelerinin ABD'nin İran ile İsrail için "kötü" bir anlaşma imzalamasına izin vermeyeceğini iddia eden Ben-Gvir, bunun ülkede yaklaşan seçimlerle bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Ben-Gvir, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı kontrol edememesi durumunda Lübnan'ın güneyindeki Zehrani Nehri'ne kadar olan bölgenin "güvenli bölge" adı altında işgal edilmesi, ülkenin elektriğinin kesilmesi ve altyapısının yok edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün Hizbullah'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un bombalanmasını teklif etmişti.

İsrail ordusu akşam saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney ve doğusunda çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemişti.