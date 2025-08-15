Berlin'de Kürt-Yahudi kongresi düzenlenecek

Yahudi-Alman Değerler Girişimi (WerteInitiative – jüdisch-deutsche Positionen) ve Almanya Kürt Toplumu'nun (Kurdische Gemeinde Deutschland - KGD) ortaklaşa organize ettiği kongre, siyaset, bilim, sivil toplum ve medya dünyasından çok sayıda temsilciyi bir araya getirecek. Alman medyasından derlenen bilgilere göre Kongre, "Almanya'da yaşayan azınlık toplumları arasında dayanışmayı güçlendirmeyi" amaçlıyor.

Yahudi-Alman Değerler Girişimi, 2014 yılından beri Almanya'da yaşayan Yahudilerin sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösteriyor. Dernek, "Almanya'daki özgürlükçü-demokratik düzenin korunması ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüğü" iddiasında. KGD ise Almanya'daki Kürtlerin çatı örgütü olarak biliniyor.

ANA GÜNDEM MADDELERİ

Kongrede "Türkiye, İran ve Arap ülkelerindeki Kürt ve Yahudi düşmanlığına karşı birlik olma" iddiasıyla toplanıyor. Kürt Milliyetçisi aktivistler ve grupların da katılım sağlayacağı Kongre'de ayrıca, bu ülkelerden kaynaklanan İslamcı ve milliyetçi ideolojilerin artan etkisine karşı ortak mücadele yöntemlerinin de ele alınacağı söyleniyor. Organizatörler, söz konusu sorunlarla mücadele için 'yeni ittifaklar' kurmayı hedefliyor.

Alman medyasına göre, Kongre'ye katılanlar şu konuları tartışacak:

Kürt-Yahudi ittifakının geçmişi ve bugünkü durumu

Almanya'da artan Yahudi ve Kürt düşmanlığı

İslamcı ve milliyetçi örgütlerin çalışma biçimleri

Almanya'nın Ortadoğu politikası

İsrail-Kürt ilişkileri ve kadın hakları konuları

KONUŞMACILAR

Kongrede konuşmacı olarak yer alacak isimler arasında Almanya Yahudileri Merkez Konseyi'nin siyaset ve din bölümü yöneticisi Shila Erlbaum, aşırılık uzmanı Rebecca Schönebach, İsrail'in Berlin Büyükelçiliği'nden bir temsilci ve Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak bulunuyor. Ayrıca Alman hükümetini temsilen Almanya İçişleri Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Christoph de Vries de katılımcılara seslenecek.

2014 yılında Yeşiller Partisi’nden ayrılarak Hristiyan Demokrat Birlik'e (CDU) geçen Toprak, çeşitli medya organlarında düzenli olarak yazılar kaleme alıyor ve görüşlerini dile getiriyor.

7 Eylül'de saat 14:30'da başlayacak olan kongre, 21:00'a kadar sürecek. Etkinlik çeşitli paneller, konu odaklı çalışma grupları ve ortak bir akşam yemeği içeriyor.