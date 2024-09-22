Berlin'de hareketli anlar: Filistin bayrağı tutan çocuğu polis kovaladı

Yayınlanma: 22.09.2024 - 13:42

Güncelleme: 22.09.2024 - 13:42

Berlin'de, Filistin'e destek protestoları sırasında Filistin bayrağı açan bir çocuğa yönelik polis müdahalesi büyük yankı uyandırdı.

Olay, şehrin merkezinde düzenlenen gösteriler sırasında meydana geldi.

Görüntülerde, Filistin bayrağı tutan çocuğun çok sayıda çevik kuvvet polisi tarafından kovalandığı görülüyor.

Protestocular, çocuğun gözaltına alınmasının ardından durumu protesto ederek polisle tartışmalara girdi.

FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ DEVAM EDİYOR

Olay, Almanya'da son dönemde artan Filistin destekli gösterilerin bir parçası olarak değerlendirildi.

Berlin'deki bu protestolar, ülkede Filistin’e yönelik destek ve İsrail'in askeri politikalarına karşı duyulan tepkiyi ifade eden katılımcılarla dolup taştı.

Hükümetin bu tür gösterilere yönelik yaklaşımı, protestocular arasında daha fazla gerginliğe yol açıyor.

Yerel yetkililer, gösterilerin barışçıl bir şekilde sürdürülmesi çağrısında bulundu.