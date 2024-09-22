Berlin'de hareketli anlar: Filistin bayrağı tutan çocuğu polis kovaladı

Berlin'de Filistin'e destek protestolarında, Filistin bayrağı açan bir çocuğa yönelik polis müdahalesi büyük tartışma yarattı. Olay, çocuk gözaltına alınırken kaydedilen görüntülerle kamuoyuna yansıdı.

Berlin'de hareketli anlar: Filistin bayrağı tutan çocuğu polis kovaladı
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 22.09.2024 - 13:42

Berlin'de, Filistin'e destek protestoları sırasında Filistin bayrağı açan bir çocuğa yönelik polis müdahalesi büyük yankı uyandırdı.

Olay, şehrin merkezinde düzenlenen gösteriler sırasında meydana geldi.

Görüntülerde, Filistin bayrağı tutan çocuğun çok sayıda çevik kuvvet polisi tarafından kovalandığı görülüyor.

Protestocular, çocuğun gözaltına alınmasının ardından durumu protesto ederek polisle tartışmalara girdi.

FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ DEVAM EDİYOR

Olay, Almanya'da son dönemde artan Filistin destekli gösterilerin bir parçası olarak değerlendirildi.

Berlin'deki bu protestolar, ülkede Filistin’e yönelik destek ve İsrail'in askeri politikalarına karşı duyulan tepkiyi ifade eden katılımcılarla dolup taştı.

Hükümetin bu tür gösterilere yönelik yaklaşımı, protestocular arasında daha fazla gerginliğe yol açıyor.

Yerel yetkililer, gösterilerin barışçıl bir şekilde sürdürülmesi çağrısında bulundu.


Etiketler: #Almanya #Polis müdahalesi #Filistin bayrağı

İlgili Haberler

Almanya, İsrail'in Filistin'deki işgale son vermesine dair UAD'nin görüşünü destekleyeceğini duyurdu

Almanya, İsrail'in Filistin'deki işgale son vermesine dair UAD'nin görüşünü destekleyeceğini duyurdu
Almanya'da yangın felaketi: Türk anne ve çocuğun ölümü araştırılıyor!

Almanya'da yangın felaketi: Türk anne ve çocuğun ölümü araştırılıyor!
Çin'den Almanya'ya suçlama: 'Güvenlik risklerini artırıyor...'

Çin'den Almanya'ya suçlama: 'Güvenlik risklerini artırıyor...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler