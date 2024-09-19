Almanya'da yangın felaketi: Türk anne ve çocuğun ölümü araştırılıyor!

Almanya'nın Eberswalde kentinde Türk kökenli bir anne ve 5 yaşındaki çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili Brandenburg Savcılığı’nca ‘kundaklama’ soruşturması yapıldığı belirtildi.

Almanya'da yangın felaketi: Türk anne ve çocuğun ölümü araştırılıyor!
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DHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 12:08

Alman medyasında yer alan haberde, Eberswalde şehrinde Türk kökenli bir anne ve 5 yaşındaki çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin kundaklama soruşturulması yapıldığı duyuruldu.

Brandenburg Savcılığı Sözcüsü Ingo Kechichian’ın, RBB’ye yaptığı açıklamada “Teknik bir arıza olduğuna değil, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığına inanıyoruz” ifadelerini kullandığı ifade edildi.

APARTMANIN ÖNÜNDE ANMA TÖRENİ

Eberswalde’de yüzlerce kadın, Belediye Başkanı Götz Herrmann’ın davetiyle yanan apartmanın önüne giderek anma törenine katıldı.

Hermann, apartmanın önüne çiçek bıraktı.

Belediye Başkanı Hermann, açıklamasında, “Mükemmel ve hızlı müdahaleleri için çok sayıda müdahale ekibine özel teşekkürlerimi sunarım. Onların profesyonelliği daha fazla ölümü engellemiş olabilir” dedi.


Etiketler: #Almanya #kundaklama #Soruşturma

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