İklim aktivistlerinden 'boyalı' eylem: Tarihi Brandenburg Kapısı'nın sütunları turuncu oldu!
Almanya'nın başkenti Berlin'de "Son Nesil" isimli örgütten iklim aktivistleri, kentin ve ülkenin en önemli sembollerinden Brandenburg Kapısı'nı protesto amacıyla sprey boyayla turuncuya boyadı.
Polisin yaptığı açıklamaya göre, tarihi kapının altı sütununu boyayan 13 aktivist gözaltına alındı.
Eylemle eş zamanlı olarak tarihi kapının önündeki Pariser Platz'a da boya döküldü.
Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Brandenburg Kapısı'nda yapılan boyalı protesto eylemini tarihi sütunlara zarar verdiği gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdi.
Eylemin ardından güvenlik şeridi çekilerek tarihi kapıdaki boya temizlendi.
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