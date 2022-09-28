Berlin'de, İranlı Mahsa Amini'nin ölümü protesto edildi

28 Eylül 2022 Çarşamba, 15:19

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesini protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

Başkentteki Federal Meclis önünde toplanan göstericiler, Amini'nin ölümünü protesto amacıyla pankartlar taşıyarak, İran yönetimine karşı slogan attı.

Berlin Alman-İran Topluluğu ve İran Ulusal Direniş Konseyi (NWRI) tarafından organize edilen gösteride Federal Mecliste İran'daki sivil ayaklanmanın gündeme alınması istendi.

Hür Demokrat Partiden federal meclis üyesi Jens Beeck de Mahsa Amini'nin dünya çapında gündem olduğuna işaret ederek, "Maalesef kendisi bugün yaşamıyor. Yapılan protestolar özgürlük ve evrensel insan hakları için. Şiddet bitmeli, insan hakkı için sokağa çıkanlara şiddet uygulanmamalı" dedi.

Beeck, İran'da yaşananların meclis gündemine alınacağını belirtti.