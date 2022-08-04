Berlin’deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın çıktı
Almanya’nın başkenti Berlin’deki Grunewald ormanında polise ait bir depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı bildirildi.
Berlin İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, polisin ele geçirdiği bombaları imha etmek üzere tuttuğu depoda sabaha karşı meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangının bitişikte bulunan Grunewald ormanına sıçradığı belirtildi.
Açıklamada, meydana gelen başka patlamaların ve kuraklığın yangını söndürme konusunda zorluk çıkardığı ifade edilerek şu anda depo ve çevresi de dahil 1,5 hektarlık ormanlık alanın yandığı kaydedildi.
100 itfaiye erinin olay yerinde olduğu aktarılan açıklamada, konutların yangından etkilenmediği bilgisi paylaşıldı.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, patlamanın nasıl gerçekleştiğinin henüz bilinmediği ifade edildi.
Öte yandan, yangın nedeniyle tren seferlerinin durdurulduğu ve bölgenin yakınındaki otoyolun kapatıldığı belirtilirken, çevredeki ev ve binaların pencere ve kapılarının kapalı tutulması istendi.
Video Haberler
- 'Ben MEB'in kapısına boşuna dayanmadım'
- CHP’li Öztrak o tarihi hatırlattı: Ülkenin iflahını...
- Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' ziyareti
- Büfeye kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
- KPSS iptal edildi
- AKP'li belediyeden mitinge 'çağrı'
- Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın!
- Erdoğan ve YAŞ üyelerinden Anıtkabir ziyareti
- Zonguldak'ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı
- Yoğun bakıma yatışlarda artış
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- O isim istifasını verip; ülkeyi terk etti
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- 'Tarihi rekor geliyor' diyerek uyardı
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- Yayıneviyle ilgili çarpıcı iddialar
- 'Kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız'
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme