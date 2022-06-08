Berlin'in batısında bir araç kalabalığa daldı: 1 ölü, 30 yaralı
Almanya'nın başkenti, Berlin'in batısında bir araç kalabalığa daldı. Olayda bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Polis, aracın sürücüsü olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de, bir kişinin aracını kalabalık yaya grubunun üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Berlin Polisinden yapılan açıklamada, bir kişinin aracını şehrin en işlek yerlerinden Kudamm'daki Ranke Caddesi'nde yayaların üzerine sürdüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, olayın trafik kazası ya da saldırı mı olduğunun araştırıldığı kaydedildi.
Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Olay yerine çok sayıda ağır silahlı polis sevk edilerek çevreye güvenlik şeridi çekildi.
Öte yandan Bild gazetesi, olayda bir kişinin öldüğünü yazdı ancak bu iddia henüz yetkililerce doğrulanmadı.
Video Haberler
- Metroda yumruk yumruğa kavga
- Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
- Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi
- 'Yalnız Kurt' AKP'yi karıştırdı
- Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Seyir terasından kayalıklara düştü,'' İtfaiye kurtardı''
- Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü!
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı
- TKP stratejisini açıkladı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu
- Nebati’ye konuşma yasağı
- Motorine dev zam!
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- 'Ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var'
- Gevrek ve boyoza bir zam daha